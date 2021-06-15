Sivas'tan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sivas ve ilçelerine ait yöresel kıyafetlerin yaşatılması amacıyla Sayın'ı ziyaret eden Şenlen, "Zara Bebeklerini" inceledi.

Zara'da kullanımda olmayan köy kıyafetlerinin ve taşıdıkları motiflerin kaybolmaması için çalışma başlattıklarını söyleyen Sayın, "İlçemizin kıyafetlerini kayıt altına alırken, turizm amaçlı bir hediyelik ürün ortaya çıkartmayı hedefledik." dedi.

Zara ilçesine bağlı köylere ait yöresel kıyafetlerden ürettikleri bebekleri tanıtan Şenlen ise "Bazı ilçe ve köylerimizde geçmişte el yapımı bebekler üretilmiş. Günümüzde ise bir, iki yerde bez bebek üretimi yapılmakta. Biz de hem bu bebeklerin üretimini, hem de tüm ilçelerimizdeki kıyafetlerin özelliklerini taşıyan bebekleri üretmek üzere çalışma başlattık." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere hediye tablet

Şarkışla ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etti.

Lisenin mezunları bir araya gelerek topladıkları para ile 10 tablet bilgisayar aldı.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Ebubekir Gültekin, zaman zaman mezun arkadaşlarıyla bir araya gelerek eski günleri yad ettiklerini söyledi.

Gültekin, ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destek sağladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Süleyman Sipahi ise dernek üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Mezunlardan ve ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Hacı Ömer Coşar ve Dernek Başkanı Ebubekir Gültekin rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan bir öğrenciye tabletini evinde hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

AYDIN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI: RUHSATSIZ OTELİ MÜHÜRLEDİKTEN SONRA SOPALARLA SALDIRDILAR
AYDIN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI: RUHSATSIZ OTELİ MÜHÜRLEDİKTEN SONRA SOPALARLA SALDIRDILAR
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Muharrem İnce Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'tan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:16:55. #1.15#

title