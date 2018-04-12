Sivas'tan Kısa Kısa

Şarkışla ilçesinde, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında, öğrenciler okul bahçesine çam fidanı dikti ve çim ekti.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Abdullah Kılıç, "Doğayı Seviyorum, Yeşili Koruyorum" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okullarının geçen ay düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olduğunu anımsatan Kılıç, "Öğrencilerimle gurur duyuyorum, hem derslerinde başarı gösteriyor, hem de doğayı koruyorlar. Bugün de öğrencilerimiz hem okul bahçesini temizlediler, hem çam fidanları diktiler, hem de okul etrafının yeşillenmesi için çim tohum ektiler. Onları kutluyorum." dedi.

Çocuk korosu konser vermeye hazırlanıyor

Sivas Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Korosu, konser vermeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Çocuk Korosu, dinleyicileri ile buluşacak. Mustafa Akpınar'ın yönetiminde beş aylık eğitimlerini tamamlayan çocuklar, Sivas halkına müzik ziyafeti verecek.



Yaşları 8 ile 14 arasında değişen koro üyeleri aynı zamanda enstrüman da çalabiliyor. Otuz iki çocuktan oluşan koro, Türk Sanat Müziğinden eserler seslendirecek. 17 Nisan Salı günü saat 19.00'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konsere girişler ücretsiz olacak.