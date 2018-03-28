Sivas'tan Kısa Kısa

Şeyh Şamil İlkokulu öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğini gezerek, kumbarada biriktirdikleri 535 lira yardımı dernek yetkililerine teslim etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul idaresinin planlamasıyla her ay gruplar halinde Hayat Ağacı Derneğine gezi düzenleyen öğrenciler, veren el ile alan eli buluşturan Gıda Bankasını gezerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul idarecileri ve öğrencilere eşlik ederek, Gıda Bankasının çalışma yapısı hakkında bilgi verdi.

Özaydın, üç ayların başlaması ile birlikte Sivas halkının Hayat Ağacı Derneği'ne daha fazla yardımcı olacağına inandığını belirterek, bu vesile ile ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Şeyh Şamil İlkokulunun kumbaralı yardım kampanyasından dolayı memnuniyetini aktaran Özaydın, diğer okullara örnek olması temennisi ile kampanyada emeği olan okul idarecisi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Şeyh Şamil İlkokulu Müdürü Ahmet Turan Acıdereli ise, öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışmayı öğrenmeleri bakımından Hayat Ağacı Derneğinin iyi bir örnek olduğunu belirterek, Gıda Bankasının faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Okuldan getirilen 13 adet kumbarada biriktirilen 535 liralık yardım makbuz karşılığında Hayat Ağacı Derneğine teslim edildi.

Gürün'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı

Gürün ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

İncesu Köyü İlkokulu'nda düzenlenen toplantıya, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, il genel meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri katıldı.

2018 yılı yatırım ve programların ele alındığı toplantıda, köylerdeki asfaltlama, içme suları, köylerin alt ve üst yapısına yönelik yapılacak faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.