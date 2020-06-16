Sivas'taki zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti Sivas'ta dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ta dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Dağı mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Serdal Ateşoğlu (35), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Serdal Ateşoğlu idaresindeki 58 ABU 859 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldız Dağı yol ayrımı mevkisinde aynı istikamette emniyet şeridinde seyreden Kemal Çetinkaya yönetimindeki iş makinesine çarpmış, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, Ramazan Basan kontrolündeki 58 AL 564 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada sürücü Ateşoğlu ile araçta bulunan Batuhan Ateşoğlu, Hakan Uzdemir ve Muhammed Demirkaya yaralanmıştı.

Kaynak: AA