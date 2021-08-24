Sivas'taki Ulaş Gölü piknikçilerin uğrak yeri oldu
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Sivas'taki Ulaş Gölü piknikçilerin uğrak yeri oldu

Sivas'taki Ulaş Gölü piknikçilerin uğrak yeri oldu
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle piknikçilerin uğrak yeri haline geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle piknikçilerin uğrak yeri haline geldi.

Tecer Irmağı'ndan taşınan suyla hayat bulan ve ilçenin sembolü haline gelen Ulaş Gölü'nde çok sayıda vatandaş, piknik yaparak stres attı.

İstanbul'dan memleketi Ulaş'a gelen Derya Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl üzerimizdeki stres ve yorgunluğu atmak için çocuklarla birlikte Ulaş'a geliriz. Ulaş Gölü mesire alanında piknik ve mangal keyfi yaparak güzel anlar yaşıyoruz." dedi

Bora, bölgenin doğa harikası olduğunu belirterek, doğaseverleri Ulaş Gölü'ne davet etti.

Sivas'taki Ulaş Gölü piknikçilerin uğrak yeri oldu
Sivas'taki Ulaş Gölü piknikçilerin uğrak yeri oldu
Sivas'taki Ulaş Gölü piknikçilerin uğrak yeri oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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