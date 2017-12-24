Sivas'taki Trafik Kazası

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Üstçavuş Davut Karaşın'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.





Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik kavşağında, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karaşın'ın (32) naaşı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Ünye'ye getirildi.



Karaşın için Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Esat Can Öztürk ve vatandaşlar katıldı.



Karaşın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akkuş ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.



Kazanın, Siirt'in Pervari ilçesinde 1,5 yıldır görev yapan Davut Karaşın ile 3 ay önce evlendiği eşi Özlem Karaşın'ın, Ordu'dan Siirt'e dönerken meydana geldiği öğrenildi.



Davut Karaşın idaresindeki 52 LP 645 plakalı otomobil, dün, Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik kavşağında devrilmiş, ağır yaralanan Davut Karaşın, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Özlem Karaşın (23) ise Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.