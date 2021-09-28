Sivas'taki Şuğul Kanyonu dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

GÜRÜN, SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde dik kayalıklarla çevrili, görkemli yapısıyla dikkati çeken Şuğul Kanyonu, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan kanyon, kaynağı Gövdeli Dağı olan ırmağın aktığı, etrafı dik kayalarla çevrili dar vadiden oluşuyor.

Temizliği ve berraklığıyla büyüleyen suyun doğallığı göze çarparken, kayaların arasından sızan çağlayanlar ise kış aylarında sarkıt halini alıyor.

Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı, kanyon boyunca da farklı büyüklükteki mağaralar ilgi çekiyor.

Şuğul Kanyonu'nda söğüt, yabani badem, kuşburnu, sumak, ardıç gibi ağaç türleri ile sıvacı, karatavuk, boğmaklı ardıç, dağ ispinozu, saksağan, sığırcık gibi çok sayıda kuşa da rastlanıyor.

"Şuğul Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi 2" kapsamında 2018 yılında çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmaları tamamlanan kanyonda, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasının yanı sıra foto safari ve yürüyüş alanları, yöresel ürünlerin alınıp satıldığı mekanlar, mescit, otopark, kamelya gibi ihtiyaca cevap verebilecek donatılar bulunuyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan kanyon, Sivas'a 140 km mesafede bulunuyor.

Kanyonda 4 saat yürüyüş yapılabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, kanyonun başlangıcından bitimine kadar 4 saatlik yürüyüşle gezilebildiğini belirtti.

Kanyonun üst kısımlarında şelaleler oluştuğunu, bu kısımlarda da derin suların bulunduğunu aktaran Hasdemir, Şuğul'un ülkedeki önemli kanyonlardan birisi olduğunu kaydetti.

Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar ise kanyonun doğa sporları ve kaya tırmanışı açısından önemini vurguladı.

Yaklaşık on yıldır bölgeyi ziyaret ettiklerini anlatan Bekar, "Fırsat buldukça Şuğul Kanyonu'na gelip kaya tırmanışı, kayalardan inişler yapıyoruz. Tırmanış alanlarında istasyon kurup, sistem ayarlayıp iniş çıkış çalışmaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.