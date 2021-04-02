Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
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Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, dün akşam yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 39 kişiden 9'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, dün akşam yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 39 kişiden 9'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 29 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya giden Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri girişi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 36 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 39 kişiyi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yolculardan çoğu, ayakta tedavi görürken, sağlık durumu ağır olan Mehmet Ünsal (50) ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlardan 9 kişi de ilk müdahaleleri sonrası taburcu edildi. Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 29 kişinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve gün içinde taburcu edilecekleri öğrenildi. Mehmet Ünsal'ın hala yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Öte yandan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçedeki hastanede tedavi gören yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Yüksel, hastane yönetimi ve personelden yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı. 

Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor
Sivas'taki otobüs kazasında yaralananlardan 30'unun tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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