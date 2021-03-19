Sivas'taki "leylekli okulun" ilk misafiri geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sivas'taki "leylekli okulun" ilk misafiri geldi

19.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:06
Sivas'taki

Sivas'ta bacasındaki yuvalarına yaklaşık 38 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, havaların ısınmasıyla ilk misafirini ağırlamaya başladı.

Sivas'ta bacasındaki yuvalarına yaklaşık 38 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, havaların ısınmasıyla ilk misafirini ağırlamaya başladı.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu binasının çatısına özel olarak yapılan yuvanın müdavimi leyleklerden ilki geldi.

Okulun müdürü Ömer Doğan, AA muhabirine, leyleğin geçen yıla göre 3 gün gecikmeli geldiğini, eşinin ise birkaç gün sonra gelmesini beklediklerini söyledi.

Leyleklerin martın ikinci haftasının sonunda yuvalarına dönmeye başladığını anlatan Doğan, "Çocuklarımız için sevinç kaynağı, mahallemizin büyükleri için baharın geldiğinin müjdecisi." dedi.

"İki leylek olarak gelip 5-6 leylek olarak gidiyorlar"

Doğan, önceki yıllarda okul bahçesinde Sivas'ın kültüründe yeri olan "leylek pilavı" etkinliği düzenlediklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Küçük bir şehirde bile insanlar adresleri navigasyon yardımı almadan bulamazken leyleklerin Afrika'dan kalkıp buralara kadar gelmesi gerçekten ilginç bir durum. Sonraki yıllarda yavrularının gelmesi çok ilginç ve araştırılmaya değer. Okulumuz 1983 yılından beri hizmette, leylekler hiç sektirmeden her yıl buraya geliyor. İki leylek olarak gelip 5-6 leylek olarak gidiyorlar, yavrularını Sivas'ta büyütüyorlar."

Okul çatısında leylekleri görenlerin çok mutlu olduğunu dile getiren Doğan, "Betonlaşmanın bu kadar arttığı, doğal yaşamın bu kadar kesintiye uğradığı dönemde, şehrin ortasında, apartmanların arasında bir okulun çatısında doğal yaşamın figürü olan leyleklerin bulunması çocuklarımızı son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Halis Özkahya Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'taki "leylekli okulun" ilk misafiri geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:17:35. #1.15#
title