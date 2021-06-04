Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SİVAS'ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada eşi ve 1 yaşındaki bebekleriyle birlikte yaşamını yitiren Özgür Görünüş, Van'ın Bahçesaray ilçesinde toprağa verildi.

SİVAS'ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada eşi ve 1 yaşındaki bebekleriyle birlikte yaşamını yitiren Özgür Görünüş, Van'ın Bahçesaray ilçesinde toprağa verildi.

Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş (31) yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hamza Çelik (63) yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 9 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kişilerden Özgür Görünüş'ün cenazesi, memleketi Van'ın Bahçesaray ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Görünüş'ün yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Özgür Görünüş'ün 6 aylık hamile eşi Rabia ile 1 yaşındaki oğlu Ali Görünüş'ün cenazelerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | SİVAS'TAKİ KAZADA ÖLEN ÖZGÜR GÖRÜNÜŞ, MEMLEKETİ VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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