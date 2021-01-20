Sivas'taki Hafik Gölü buz tuttu
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Sivas'taki Hafik Gölü buz tuttu

20.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:30
Sivas'taki Hafik Gölü buz tuttu

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü buz tuttu.

Göl yüzeyindeki buz kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaşırken, bölgede soğuk havanın etkisiyle ağaçlar da beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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