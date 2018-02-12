Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan esnaf ve yurt görevlisi 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Hüseyin Gazi Ç, Mustafa İ, Murat Ö, Mustafa B, Pınar U, Suzan G. ile tutuklu sanıklar Tokat T Tipi Cezaevi'nden Salim Altun, Sincan 1 No'lu L Tipi Cezaevi'nden Ramazan Uzun, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Fatih Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları da hazır bulundu.

Darbe girişiminde bulunanları lanetleyen Fatih Güler, "Devletime ve yasalara sadık bir vatandaşım. ByLock kullanmadım. Örgüt propagandası yapmadım. Örgüte üye kazandırmadım. Hiçbir yapıya girmedim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık Ramazan Uzun ise "Geçimimi sağlamak üzere Divriği'ye taşındım. Çalıştığım yerin örgüte mensup olduğunu bilmiyordum. Yurtta kalorifer yakmakla ve tadilat işleri ile görevliydim. ByLock kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Salim Altun da Divriği'de birçok sivil toplum kuruluşunda ve dernekte görev aldığını, hayır işlerini sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"ByLock kullanmadım. Darbe girişimini oğlumdan öğrendim. Hemen meydana gittim ve tutuklanana kadar demokrasi nöbetlerinde yer aldım. 15 Temmuz'u yapanları lanetliyorum. Darbe yapanları lanetliyorum. Elebaşı vatan haini Feto'nun teslim edilerek hesap vermesini istiyorum. Okullarına, dershanelerine gitmedim. Zaman gazetesine abone olmadım. ByLock kullanmadım. Bankalarında hesap açtırmadım. 19 aydır tutukluyum. Sağlık sorunlarımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum."

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Salim Altun'un tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.