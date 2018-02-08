Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 25 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar Mustafa Yıldırım, Şevki Karaca, Osman Yaman, Naim Salihoğlu, Mustafa Yüce, Tugay Somar, Murat Şahin ve Murat Türkyılmaz, tutuksuz yargılanan Mehmet Fatih Ş, Yavuz Selim K, Metin T, Mevlüt K, Osman O, Ünal B, Oğuzhan K, Turgut C. ve Mehmet Akif İ. ile müdafi avukatları, tanıklar ve bazı sanık yakınları katıldı.

Sanık Murat Kocar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8 No'lu L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Firari sanıklar örgütün sözde "il imamı" Musa Kaya ile Mehmet Nuri Sinan, Murat Bayır, Mustafa Gümüş, Mustafa Yıldırım, Osman Çıtak ve Tahsin Ateş'in halen arandığı tutanağa geçildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Tugay Somar, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyledi. Somar, mahkeme heyetinden tahliye talebinde bulundu.

Mustafa Yüce de FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu kabul ettiğini belirtti. 600 gündür tutuklu olduğunu kaydeden Yüce, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Yüce ve Tugay Somar'ın adli kontrol şartıyla tahliyeleri, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.