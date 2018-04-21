Sivas'taki Cinayet

Sivas'ta boşanma davası açtığı için kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi köyünde toprağa verildi.

Merkeze bağlı Karayün köyünde eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen F.Y. (47) için köydeki Aziz Önder Cami'sinde tören düzenlendi.

F.Y'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı A.Y'nin (55) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Köyde çiftçilik yapan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen A.Y, dün, 30 yıllık eşi F.Y'nin boşanma davası açtığını öğrenmesi üzerine önce karısı ardından da aynı evde yaşayan oğlu M.Y. (28) ile gelini H.Y'yi (27) av tüfeğiyle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan F.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.