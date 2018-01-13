Sivas'taki Cinayet
Sivas'ta yalnız yaşayan kişiyi evinde bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.
Sivas'ta yalnız yaşayan kişiyi evinde bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.
Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'nde yalnız yaşayan iki çocuk babası emekli Ali Galip Atısever'i (61) bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki işsiz F.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'daki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi'ndeki apartmanın 1. katındaki dairesinde yalnız yaşayan emekli Ali Galip Atısever, 8 Ocak'ta evinde bıçaklanarak öldürülmüş, dün emniyete teslim olan cinayet zanlısı F.K, suçunu itiraf etmişti.