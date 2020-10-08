Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor

08.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:07
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor

SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor.

SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor. Doğal şartlarda yetiştirilen taylara özenle bakılıyor. 

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üçtepe köyünde Atilla Özkan, askerden geldikten sonra, Osmanlı döneminde de Sivas'ta yetiştirilmesinden esinlenerek 2007 yılında aldığı kısrakla at yetiştirmeye başladı. Yetiştirmeye başladığı kısrağı Bursa'nın Karacabey ilçesine gönderen Özkan, atının yarışmalarda dereceler almasıyla Sivas'taki köyüne at çiftliği kurmaya karar verdi. Köydeki 100 dönüm arazisini at çiftliğine dönüştürdü. Özkan'ın çiftliğinde yetiştirdiği atlardan 'Divine Heart' 2013 yılında Gazi Koşusu'nu kazandı. Sivas'ın doğal şartlarında ve ikliminde yetiştirilen şampiyon adayı taylara özenle bakılırken, bakımları titizlikle yapılıyor. Yeni yetişen şampiyon adayı tayların beslenmelerine de dikkat ediliyor. Özkan, günün büyük bir bölümünü etrafı çeviri çayırlarda geçiren taylarla yakından ilgileniyor.

'SİVAS'IN İKLİMİ AT YETİŞTİRMEYE UYGUN'Askerdeyken at yetiştirmeye karar verdiğini belirten Atilla Özkan, "Sivil hayata dönünce at yetiştirmeyi düşündüm. Daha sonra Sultaniye isimli bir kısrak aldım. Bu işe onunla başladım. İlk tayla Gazi koşusunu kazandım. O da kendi yetiştirdiğimiz ilk tayımızdı. Bu işe öyle iyi bir şekilde başlayınca bu iş bizi içine çekti. Belki başarısız olsak vazgeçebilirdik. Eskiden Osmanlı devleti Uzunyayla'da at yetiştirmiş. Sivas'ın iklimi at yetiştirmeye uygun. Burada rakım yüksek olduğu için atların ciğerleri daha çabuk gelişiyor. Atta en önemli şey ciğerdir. Ayrıca sağlıklı ve sağlam olmasıdır. İngiliz atlarına soğuk iklim yarıyor. Biz beslenmelerine dikkat ediyoruz. Yulaf veriyoruz. Takviye besinler veriyoruz. Bunların beslenmeleri diğer normal atlar gibi değildir. Sahaya gideceği vakte kadar çok sağlıklı yetişmeleri lazım. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Her şeyin sağlıklı olması lazım, bir şeyi eksik olursa başarılı olamıyor" dedi.

2013 yılında Gazi koşusunu kazanan Divine Heart'ın da yetiştirici olan Özkan, "Divine Heart'ın yetiştiricisi de benim ama onu Bursa Karacabey'de yetiştirdik. Buradan Karacabey'e gönderdik. Orada o başarılı olduktan sonra biz atlarımızı burada yetiştirmeye başladık. Burada da yetiştirdiğimiz atlar var, onlar da bu sene koşmaya başlayacaklar" diye konuştu.  


Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Cem Yılmaz Fatma Girik
Spor Falcao Arda Turan Mbaye Diagne Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Ateş Karar Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 09:09:53. #1.15#
title