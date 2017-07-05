Sivas'taki 18 Sanıklı Fetö/pdy Davası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ümit Erkan U, Sefa G, Ahmet Ali K, Ömer C, Fikret Ö, Harun D, Erol P, Durmuş T, Ali Feyzullah Ş. ile tutuksuz yargılanan A.G, F.B, Y.T, S.Y, İ.Ö.U, A.B. ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık F.T. ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada, örgütün sözde "üniversite ve akademisyenler imamı" ve "doktorlar ve mahrem imamı" oldukları iddiasıyla yaklaşık 1 yıldır aranan ve dün "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda yakalanan Veysel Tıkaç ile Ramazan Bulduk da hazır bulundu.



Sanıklardan Veysel Tıkaç, çeşitli sohbetlere katıldığını belirtti. Ülkücü kökenli olduğunu savunan Tıkaç, "Ben sadece sohbet ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Mahkeme başkanının "suçlu değilsen neden kaçtın?" şeklindeki sorusu üzerine Tıkaç, "Kalp ve şeker hastasıyım. OHAL'in kalkmasını bekliyordum. Teknoloji özürlüyüm. Mesaj yazmasını bilmiyorum. Üzerimden çıkan kağıtta ByLock58 yazıyor. Belki kullanırım düşüncesiyle bu şifreyi kağıda not aldım." diye konuştu.



Tıkaç, hakkındaki iddianameyi inceledikten sonra daha geniş bir savunma yapacağını söyledi.



Ramazan Bulduk ise silahlı terör örgütüne üye olmadığını, iddianameden mahkemede haberi olduğunu ileri sürerek, esas hakkındaki savunmasını dosyayı inceledikten sonra yapacağını ifade etti.



Diğer tutuklu sanıklar da haklarında düzenlenen iddianameyi kabul etmediklerini belirtti.



Tutuksuz yargılanan sanıklar ise daha önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrar ederek, beraatlarını istedi.



Mahkeme, Veysel Tıkaç ve Ramazan Bulduk'un tutuklanmasına, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.