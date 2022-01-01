Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor - Haberler
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Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor

Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
AA / İbrahim Özel - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor.

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor.

Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor.

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, AA muhabirine "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki." diye konuştu.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

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