Sivas'ta yağmur altında cuma namazı; şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar
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Sivas'ta yağmur altında cuma namazı; şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar

SİVAS'ta cuma namazı, tarihi kent meydanında yağmur altında kılındı.

Sivas'ta yağmur altında cuma namazı; şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar
19.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:02
SİVAS'ta cuma namazı, tarihi kent meydanında yağmur altında kılındı. 

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tarihi kent meydanındaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli medreselerinin bir arada bulunduğu alanda, cuma namazı kılındı. Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı. Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye, poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı.Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı. 


- Sivas

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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