Sivas'ta Viyadük Çalışmaları

Sivas Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi ile şehir merkezini birbirine kısa yoldan bağlayacak Karşıyaka Köprüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda Sivas Belediyesi tarafından başlatılan köprü projesini, çevre yolundan DSİ kavşağına bağlayacak olan viyadük inşaatı da tamamlanma noktasına geldi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Şaban Kaya yürütülen çalışmaları inceledi.

Viyadük projesinde üst geçidin tamamlandığını belirten Aydın, "Üst geçidin devamında bulunan alanda dolgu çalışmaları yapılıyor. İnşallah bir hafta, on gün içerisinde DSİ'den çevre yoluna olan bağlantıyı tamamlayacağız. Burası tamamladıktan sonra birinci bölüm trafiğe açılabilecek." ifadelerini kullandı.

Çevre yolundan yeni köprüye uzanan kısımda da yol çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Köprüdeki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu bölümde köprü ile beraber yıl içerisinde Karşıyaka'ya bağlanmış olacağız. Tabi bu sadece Karşıyaka-şehir bağlantısı değil, aynı zamanda stadyum, okullar bölgesi, şehir bağlantısı ve Karşıyaka bağlantısını da güçlendirecek önemli bir çalışma. Özellikle kış döneminde havalarında iyi gitmesiyle beraber bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlandı. Beklediğimizden daha kısa zamanda Karşıyaka Köprüsü ve bağlantı yolları hizmete girmiş olacak.

Bu yol Karşıyaka'yı sadece Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na değil, aynı zamanda Menderes Caddesi güzergahından Mevlana Tüneli'ne ve tünelden Alibaba bölgesine, Kılavuz bölgesine bağlayan bir ringi sağlamış olacak. O açıdan şehrimizin ulaşımı ve Karşıyaka'nın şehirle bütünleşmesi noktasında önemli bir ana arterin parçası. Şu an hem belediyemiz hem ÇEDAŞ ve ilgili kurumlarımız kendi çalışmalarını yürütüyor, iş son aşamaya geldi."

Başkan Aydın daha sonra yapımı tamamlanan stadyum üst geçidinde incelemelerde bulundu.