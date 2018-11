Sivas'ta vali karşılama kuyruğu

Sivas Vali Salih Ayhan:

SİVAS - İçişleri Bakanlığı'nın son Valiler Kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinden Sivas Valiliği'ne atanan Salih Ayhan kente gelerek görevine başladı. Valiyi karşılamaya gelen kurum müdürleri ve vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas'ta daha önce Altınyayla ve Divriği ilçelerinde kaymakamlık, İl Özel İdaresi Genel Sekterliği ile vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Salih Ayhan son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile vali olarak atandığı Sivas'a gelerek görevine başladı. Vali Ayhan'ı Cumhuriyet Meydanı'ndaki valilik binası önünde Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanlı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri, valilik personeli ve vatandaşlar karşıladı. Karşılaşma törenine gelenler valilik binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha sonra makamına geçen Vali Ayhan göreve başlama yazısını imzaladı.

Vali Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan,"Millet iradesinin egemen olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valisi olarak bugün burada bu görevi teslim alabiliryorsam 15 Temmuz direnişine çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. FETÖ, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda devletimizin ve hükümetimizin dirayetine sonuna kadar destek vermeye edeceğiz. Kahraman milletimiz için birlikte ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden milletimizin iradesine ve istikbaline sahip çıkacağız" dedi.

"Terleyen, terleten, koşan, koşturan olacağız"

Yeni dönemin ruhunun birlikte çalışmayı birlikte inşa etmeyi ve birlikte başarmayı gerektiğini vurgulayan Ayhan,"Belediyemizle, akademisyenlerimizle, iş insanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle tüm paydaşlarımızla ve derdi memleket olan Sivas olan herkesle bu şehri hedeflerine ulaştıracağımızı düşünüyorum. Zaman bu şehir için yeni şeyler söylemek ve yapmak zamanıdır. Gönüllerimizi, kapılarımızı, ve düşüncelerimizi birbirimize açmak, kucaklaşmak zamanıdır. Bilesiniz ki valilik kapısı bu şehrin ortak değerleri için 'Biz' demek için her zaman ve herkese açıktır. Her birimizi hepimizi birbirimize destek olacağız. Bu şehri daha ileriye götürmeye çalışacağız. Çünkü bu şehir hepimizindir. Umudumuzun kavi, heyecanımızı diri, ufkumuzu istikbalin dünyasına yöneltmeliyiz. Toplumun her kesimine hizmetin her türlüsüne vatandaş odaklı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Terleyen, terleten,koşan, koşturan Sivas için bu toprakların insanı için uğraşan bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız" diye konuştu.