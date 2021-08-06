Sivas'ta "üniversite-sanayi iş birliği" ziyaretleri devam ediyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren yük vagonu fabrikasını ziyaret etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren yük vagonu fabrikasını ziyaret etti.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarete, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ile öğretim üyeleri Ali Suat Yıldız, Emre Yurtkuran ve Nazım Babacan katıldı.

Tesiste üretim süreçlerini inceleyen heyete, fabrika teknik direktörü Mustafa Kemal Oytun Bostancı ile Ar-Ge şefi Adnan Gürsoy bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kul, SBTÜ'nün spesifik olarak savunma sanayisine odaklandığını ve üniversitenin savunma teknolojileri alanında dikey büyümesini hedeflediklerini belirterek, "İlimizde savunma sanayi dışında üretim yapan firmalarla da iş birliğini önemsiyoruz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan bilgisayar, elektrik-elektronik, uçak, kimya, makine, ziraat, metalürji ve malzeme mühendisliği anlarındaki bilimsel potansiyelimizi sektörle paylaşmak, sektörün güncel ve pratik uygulamalarını da öğrencilerimizin deneyimine sunmak istiyoruz. Bizim tanışma amaçlı bu ziyaretlerimizi takiben hocalarımız ve öğrencilerimiz bu firmalarımızla ortak çalışmalarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde