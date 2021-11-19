Sivas'ta üniversite bünyesinde Kangal köpekleri için kurulan çiftlik yenileniyor - Haberler
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Sivas'ta üniversite bünyesinde Kangal köpekleri için kurulan çiftlik yenileniyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta üniversite bünyesinde Kangal köpekleri için kurulan çiftlik yenileniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde yer alan Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Üretim Çiftliği'nde yenileme çalışmaları sürüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde yer alan Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Üretim Çiftliği'nde yenileme çalışmaları sürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, kentin sembolleri arasında yer alan Kangal köpeği ırkının korunması ve muhafaza edilerek geleceğe aktarılması için oluşturulan üretim çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Yıldız, burada yaptığı açıklamada çiftlikteki yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Daha önce Kangal köpeklerinin yaşam alanları çok uygun değildi. Şecereleri tutulmuyordu. Yapılan tamirat ve tadilatlarla birlikte onlara yaşayabilecekleri bir alan oluşturduk. Kangal ırkının korunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bundan sonra Kangal köpeği isteyenlere kayıtlı, şeceresi belli köpekler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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