Sivas'ta Türk Sanat Müziği Konseri

Sivas'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursları kapsamında faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği Korosu "Tohum" adlı konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, koro şefi Servet Zeki Ersoy yönetimindeki konserde ses sanatçıları, solo ve koro halinde nihavent makamında şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı.

Sivas Valisi Davut Gül, konser sonrası ses ve saz sanatçılarını kutlayarak, koro şefi Servet Zeki Ersoy'a çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

Konseri, Vali Gül'ün eşi Gülden Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ve çok sayıda vatandaş izledi.