Sivas'ta trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla trafik tedbirlerinin artırılmasına yönelik Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda toplantı düzenlendi.



Toplantıya Vali Davut Gül, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mehmet Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, milli eğitim, sivil savunma ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.



Vali Gül, yaptığı konuşmada, vatandaşla birebir teması olan öğretmen, usta öğretici ve imamların trafik eğitimi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini belirtti.



Trafik adabı ile ilgili yaz döneminde Kur'an-ı Kerim kurslarında ve camilerde hutbe verilerek öğrenci ve vatandaşlara bilgi verilmesinin faydalı olacağını aktaran Gül, "Konvoy ve korna çalma gibi rahatsız edici işlerle ilgili uyarı yapılması gerekiyor. Bizim amacımız ceza kesmek değil, tek isteğimiz şehirde trafik kurallarına riayet edilmesidir." ifadelerini kulandı.





Gül, sürücü kurslarında verilen eğitimin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Trafik kazalarında her gün ülke genelinde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla seferberlik mantığıyla hareket edilmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızın bu konuyla ilgili bire bir takibi var. İnsanların can kaybını azaltmamız gerekiyor. Kimsenin tırnağına taş değmemesi için önlem almamız gerekiyor. Bunun da en önemli aşamalarından bir tanesi sürücü kursları."



Toplantıda, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz ise il genelinde trafik denetimleriyle ilgili yapılan çalışmaları anlatarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında hem bilgilendirdiklerini hem de denetim yaptıklarını belirtti.