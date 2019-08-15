Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

15.08.2019 19:17
Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Mahmut Turgay yönetimindeki 33 BEF 46 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Sivas kara yolu Baharözü köyü yol ayrımında trafik levhasına çarparak refüje çıktı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet (17), Enes (15), Mizgin (19), Zeliha (21), Meliha (15) ve Nazire Turgay (17) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ulaş İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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