Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

06.10.2019 12:44

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehtap Şahin yönetimindeki 58 ABH 207 plakalı otomobil ile Ayhan Şimşek'in kullandığı 34 ZF 2640 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi 8. Sokak'ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Şahin'in otomobili takla atarak boş arsaya devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehtap Şahin ve yanında bulunan Taner Şahin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA