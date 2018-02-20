Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sakine Bezgin'in (22) idaresindeki 06 BD 1581 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Stadyum Sokak Kavşağında, Soner Ayhan Işık'ın (45) kullandığı 38 BK 145 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.