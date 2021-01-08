Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

08.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:34
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kemal Durak yönetimindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet, ilçeye 1 kilometre kala devrildi.

Kamyonette sıkışan ve ağır yaralanan Durak, AFAD ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza sırasında araçtan fırlayan İlyas Tuna ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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