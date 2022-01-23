Tipi nedeniyle kaybolan koyunlar bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tipi nedeniyle kaybolan koyunlar bulundu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybolan 700 koyundan 400'ü geri döndü, 300'ü jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybolan 700 koyundan 400'ü geri döndü, 300'ü jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arpalı Köyü mevkisinde çiftliği bulunan bir vatandaşın bugün kaybolan 700 koyunundan 400'ü bir süre sonra çiftliğe döndü.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu da 300 koyun bulunarak sahibine teslim edildi.

Vali Salih Ayhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz masasında yaptığı açıklamada, Arpalı köyünde ağıldan çıkarılan 700 koyunun bölgede etkili olan tipi nedeniyle kaybolduğunu, traktörüyle koyunlarını bulmaya çalışan Hasan Gökay'ın ise aracı kara saplanınca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını açıklamıştı.

Tipi nedeniyle kaybolan koyunlar bulundu

Tipi nedeniyle kaybolan koyunlar bulundu

Tipi nedeniyle kaybolan koyunlar bulundu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Kangal, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title