Sivas'ta THM Korosu ses sanatçıları konser verdi

SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Türkülerin Dili" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, THM ses sanatçıları Zahide Özdemir ve Aydın Akar Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

Müzikseverler, ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konseri çok sayıda vatandaş izledi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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