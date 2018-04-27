Sivas'ta Süt Toplama Aracı Devrildi: 1 Ölü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde süt toplama aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde süt toplama aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, köylerden süt toplayan Bahtiyar Göçmen (28) yönetimindeki 58 ES 173 plakalı süt toplama kamyoneti, Kızılcakışla köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Yaralanan Göçmen, ambulansla kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için hastane morguna konuldu.