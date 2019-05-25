Sivas'ta "Sultan Şehir Öğretmen Buluşmaları" programı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sultan Şehir Öğretmen Buluşmaları" programı düzenledi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Kanunu evrensel bir boyuta taşıyan, eserleri ve icra ettiği sanatı ile ülkemizi tüm

dünyada başarılı bir şekilde temsil eden, bu gayretleri dolayısıyla müzik alanında

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile taltif edilmiş kıymetli saz ve söz

üstadı Göksel Baktagir'i bugün sizlerle buluşturuyoruz. Öncelikle bu bereketli ramazan

gününde salonumuzu teşrif eden başta kıymetli Göksel Baktagir ve ekip arkadaşları olmak

üzere hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

"Bizler aslında bir müzik medeniyetinin mensuplarıyız." diyen Savaşçı, şunları kaydetti:

"Tarih

boyunca kopuzu veya sazı elimizden düşürmemişiz. Hastalıkları tedavi etmede, manevi

duyguları coşturmada Orta Asya'dan Selçuklu'ya ve yine Osmanlı'ya kadar müziğin gücünü kullanmışız. İşte böyle bir medeniyetin temsilcisi olan bizler ve özellikle biz öğretmenler, müziğin

ruhumuzu teskin eden gücünü bugün eğitimde her zamankinden daha fazla kullanmak

zorundayız."

Daha sonra konuk sanatçı kanun virtüözü ve bestakar Göksel Baktagir'in sanat hayatı ve özgeçmişi anlatıldı.

Baktagir, toplantıya katılan davetlilere müziğin önemini anlatarak çocuklarını müziğe yönlendirmelerini önerdi. Daha sonra Baktagir programa katılan öğretmenlerin müzik ile ilgili sorularını cevapladı ve bestelerinden oluşan mini bir konser sundu.

Programa, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA