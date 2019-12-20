20.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:27

Sivas'ta sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi adliyede

Sivas'ta borç- alacak yüzünden tartıştığı Şeyhmuz Özal'ı (40) sokak ortasında tabancayla öldüren Mehmet Zeki Y. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Zeki Y., iddiaya göre, borç-alacak yüzünden müteahhitlik yapan Şeyhmuz Özal ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Mehmet Zeki Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Özal'a birkaç el ateş etti. Mehmet Zeki Y., kaçmaya çalışan ve berbere sığınmak isteyen Özal'ı takip ederek, arkasından birkaç el daha ateş etti. Çevredekiler, yüzünde kar maskesi olduğu belirtilen Mehmet Zeki Y.'yi etkisiz hale getirip, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, Mehmet Zeki Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şeyhmuz Özal'ı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı olduğu belirlenen Şeyhmuz Özal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Zeki Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaşamını yitiren Şeyhmuz Özal'ın cenazesinin ise İzmir'e gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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