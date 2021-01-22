Sivas'ta soğuk hava şelaleyi ve göleti dondurdu
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Sivas'ta soğuk hava şelaleyi ve göleti dondurdu

22.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:59
Sivas'ta soğuk hava şelaleyi ve göleti dondurdu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplanırken Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde de buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplanırken Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde de buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkisini hissettiren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle Hafik ilçesinde Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Gölün yüzeyindeki yaklaşık 10 santimetrelik buz balta yardımıyla kırılarak suyun oksijenle teması sağlandı.

Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi de bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde uzunluğu 10 metreyi bulan buz sarkıtları meydana geldi.

Ağaçlık alandaki şelaleyi görebilmek için ziyaretçiler 100 metre uzunluğundaki demir merdivenleri tırmanıyor. Şelale her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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