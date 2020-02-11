Sivas'ta Sızır Şelalesi buz tuttu, dev sarkıtlar oluştu
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır şelalesi dondu, 3-4 metrelik sarkıtlar ortaya çıktı.
11.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:46
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır şelalesi dondu, 3-4 metrelik sarkıtlar ortaya çıktı.
Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gemerek ilçesinde Sızır Şelalesi buz tuttu.
Şelale'de oluşan 3-4 metre uzunluğundaki dev buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA