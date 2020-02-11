Sivas'ta Sızır Şelalesi buz tuttu, dev sarkıtlar oluştu
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Sivas'ta Sızır Şelalesi buz tuttu, dev sarkıtlar oluştu

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır şelalesi dondu, 3-4 metrelik sarkıtlar ortaya çıktı.

11.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:46
Sivas'ta Sızır Şelalesi buz tuttu, dev sarkıtlar oluştu

'ın ilçesindeki şelalesi dondu, 3-4 metrelik sarkıtlar ortaya çıktı.

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gemerek ilçesinde Sızır Şelalesi buz tuttu.

Şelale'de oluşan 3-4 metre uzunluğundaki dev buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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