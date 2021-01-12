Sivas'ta sedef hastaları için poliklinik kuruldu
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Sivas'ta sedef hastaları için poliklinik kuruldu

12.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:36
Sivas'ta sedef hastaları için poliklinik kuruldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde psoriasis (sedef hastalığı) polikliniği hizmete açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde psoriasis (sedef hastalığı) polikliniği hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan ve kronik seyirli bir hastalık olan sedef hastalarının takibini yapabilmek amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde psoriasis polikliniği hizmete girdi.

Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, hastaların takibini yakından yapabilmek, ilaçlarını almalarını sağlamak ve bu hastaların yanlış bilgilendirmeye maruz kalmalarını ortadan kaldırmak için polikliniği açtıklarını belirtti.

Sedefin kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Akyol, "Hastalar maalesef bazen farklı farklı insanlardan kullandıkları ilaçlar ya da uygulamalardan dolayı komplikasyonlarla karşılaşabiliyorlar. Biz polikliniğimizde takip ettiğiniz hastaların yanlış bilgilendirmelerden de uzak durmalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dermatoloji kliniğinde bir polikliniği salı günleri olacak şekilde ayırdıklarını ve daha önce sedef tanısı konulan hastaların bu poliklinik üzerinden randevularını alabileceklerini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bölümümüzde bulunan 4 öğretim üyemizin danışmanlığı çerçevesinde bu hastalarımız çok daha yakından takip edilebilirler. Bu takip süreci içerisinde sedef hastalarının rahatlıkla tedavilere ulaşabilmelerini sağlayabileceğimizi ve bunun ötesinde hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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