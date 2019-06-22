Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdıSİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı Sivas'ta sağanak yağmur...
Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı
SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı.
Kaynak: İHA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri