Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

SİVAS'ta cadde üzerinde otomobilin çarptığı Turan Engin Çetin(4) ağır yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde meydana geldi. Mustafa K. (40) yönetimindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil, o sırada karşıya geçmeye çalışan Muzaffer-Nazmiye Çetin çiftinin çocukları Turan Engin Çetin'e çarptı. Ağır yaralanan küçük Turan Engin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Turan Engin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şoka giren sürücü Mustafa K. yakınlarda bulanan bir züccaciye mağazasına sığındı. Bir süre burada bekleyen Mustafa K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.