Sivas'ta otomobil köprü bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sivas'ta otomobil köprü bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta otomobil köprü bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yakup Sağdıç yönetimindeki 34 KE 8755 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü girişinde köprü bariyerlerine çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Cavide, Yunus ve Mansur Sağdıç yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ağır yaralanan Yunus Sağdıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'a sevk edilen 3 yaralıdan Mansur Sağdıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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