Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
14.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:53
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Selami Yılmaz (29) idaresindeki 27 AES 850 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Hüyük köyü kavşağında, Mehmet Güner (45) yönetimindeki 58 HG 376 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Leyla (2), Yağmur (3) ve Burcu Yılmaz (29) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş