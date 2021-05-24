Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı önündeki kavşakta C.F. yönetimindeki 06 AAG 44 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 58 ACM 623 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarındaki kaldırıma ve ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücüler C.F, O.A. ile iki araçta bulunan 5 kişi daha yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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