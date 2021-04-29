Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şinasi Polat yönetimindeki 07 AIZ 121 plakalı hafif ticari araç, Kale Mahallesi yakınlarında Emine Ercan'ın (41) kullandığı 38 ABH 996 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma Neslihan Kavlatan (30) ve hafif ticari araçta bulunan Sema Polat yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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