Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

S.K. (31) yönetimindeki 60 AV 131 plakalı otomobil, Başekin köyü Mezgit Yaylası yakınlarında şarampole devrildi.

Otomobilde bulunan Fatma Tuncer (55) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında olduğu 4'ü çocuk 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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