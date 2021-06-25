Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

S.K. (31) yönetimindeki 60 AV 131 plakalı otomobil, Başekin köyü Mezgit Yaylası yakınlarında şarampole devrildi.

Otomobilde bulunan Fatma Tuncer (55) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında olduğu 4'ü çocuk 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer