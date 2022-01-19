Sivas'ta okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Sivas'ta yarın okul var mı? Valilik açıkladı! İşte detaylar...

SİVAS (Haberler.com) - Sivas'ta binlerce öğrenci ve aileleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Sivas'ta okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Sivas'ta yarın okul var mı? Valilik açıkladı! Detaylar haberimizde...

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta 20 Ocak (YARIN) eğitime 1 günlük ara verildi. İşte, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Yoğun kar yağışının ardından, gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla: Eğitime verilen aranın yarın da devam etmesi uygun görülmüştür. Engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır."

Sivas Valiliği açıklaması ise şu şekilde:

Yoğun kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava neticesinde; buzlanma, kapalı yollar ve ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle ilimizde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar 20 Ocak 2022 günü tatil edilmiştir. Engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli de idari izinlidir.

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