Sivas'ta Öğrenciler Arası Ses Yarışması

Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesinin Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi çalışmaları kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği Ses Yarışması sona erdi.

Ticaret Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen yarışmanın finalinde, Suşehri Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Şaban Öz birinci, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Resul Sarı ikinci, Gazi Paşa Ortaokulu öğrencisi Busenur Han ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, yaptığı açıklamada, Sivas'a geldiği günden bu yana birçok güzel projeye imza attıklarını söyledi.

Altınsoy, şunları söyledi:

"Birçok yarışma yaptık. Şehire bir canlılık getirmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar vazifemizi yapmaya çalıştık. Baki kalan kubbede hoş bir seda idi. Türkiye'nin bu güzel şehrinde hatıra bırakmaya hoş bir seda bırakmaya çalıştık. Buradan güzel duygularla, güzel hatıralarla, güzel dostluklarla ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Adana'da göreve başlayacağım. Herkesten helallik istiyorum."

Altınsoy, yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere bağlama hediye etti.