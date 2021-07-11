Sivas'ta Off-Road Yarışları, 21 ilden 104 sporcunun katılımıyla başladı
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Sivas'ta Off-Road Yarışları, 21 ilden 104 sporcunun katılımıyla başladı

Sivas'ta Off-Road Yarışları, 21 ilden 104 sporcunun katılımıyla başladı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Belediyesi Off-Road Yarışları'nın ikincisi düzenlendi.

Sivas Belediyesi Off-Road Yarışları'nın ikincisi düzenlendi.

Belediye ve Sivas Off-Road Kulübünün organizasyonuyla düzenlenen yarışlarda, 21 ilden 104 yarışmacı, kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda oluşturulan zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Motor güçlerine göre 5 klasmana ayrılan araçları kullanan yarışmacılar, özel olarak hazırlanan parkurda yüksek rampalar, keskin virajlar ve içi su dolu çukurları geçerken oldukça zorlandı. Yarışlarda bazı araçlar devrildi. Araçlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Off-Road yarışlarımız her geçen yıl daha geniş katılımla yapılıyor. Hemşehrilerimizin ilgisi de hayli fazla. Son derece zevkli bir o kadar heyecanlı yarış izliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da ilkini 2019'da düzenledikleri organizasyonu geleneksek hale dönüştürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şehir dışından gelen 500 misafirimize sıcak çermik bölgesindeki çadır alanında kamp yaptırdık ve sonrasında Kongre Müzesi bahçesinde araçlarımızı sergiledik. Bugün de yarışlarımız başladı, akşama kadar da devam edecek. Araçlar, motor hacimlerine göre 1000cc'den 5000cc'ye kadar 5 klasmanda yarışacaklar ve her klasmanda ilk üçe giren sporcular altın ve kupayla ödüllendirilecek. Ayrıca katılım sertifikası da vereceğiz."

Sivas Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin ise yarışların büyük bir heyecanla devam ettiğini dile getirerek, "Parkurumuz çok zor. Araçlarımız da buna uygun şekilde donanımlı. Birçok araç parkuru tamamlamakta zorlanıyor ama şu anda her şey çok iyi gidiyor. Herkes çok memnun, bundan sonraki organizasyonlara daha çok kişinin geleceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yarışmayı izlemeye gelen Mesut Küsmüş de çok keyifli bir gün geçirdiğini, oyunlarda Elbistan Off-Road Kulübünü desteklediğini söyledi.

Yarışları, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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