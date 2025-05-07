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Sivas'ta ne oldu? Sivas'ta vahşet! (SON DAKİKA)

Sivas'ta ne oldu? Sivas'ta vahşet! (SON DAKİKA)
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Sivas'ta yaşanan vahşet, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası, "Sivas'ta ne oldu?" sorusu gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, Sivas'ta ne oldu? Sivas'ta iki kardeş olayı nedir? İşte, detaylar…

Sivas'ta yaşanan kan dondurucu olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Aynı evde boğazları kesilmiş halde bulunan iki kardeşin ölümü, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle olay yerindeki detaylar ve henüz yakalanamayan şüpheli, " Sivas'ta ne oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Vahşetin perde arkasında ne olduğu, soruşturmanın seyri ve olayın nedeni şu anda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, olayla ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri…

SİVAS'TA NE OLDU?

Sivas'ta yaşanan olayda, 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kız kardeşi Melisa Şimşek, evlerinde boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Olay, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Anne, çocuklarından haber alamayınca eve gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı ve durumu hemen 112'ye bildirdi.

Sivas'ta ne oldu? Sivas'ta vahşet! (SON DAKİKA)Sivas'ta iki kardeş olayı nedir

Yapılan incelemelerde Melisa'nın ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığı, evdeki güvenlik kameralarının kayıtta olduğu ve bir kişinin maske, gözlük ve şapka takarak yaklaşık 5 saat boyunca binada kaldığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şu ana kadar gözaltı yok ancak şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Olay kamuoyunda büyük tepki ve üzüntüyle karşılandı. Gelişmeler oldukça yetkililerden açıklama yapılması bekleniyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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