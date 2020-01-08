Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi
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Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi

Yaptığı yüzlerce derlemeyle Türk Halk Müziği'ne büyük katkılar sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen ölümünün 57. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta anıldı.

08.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:10
Sivas'ta Muzaffer Sarısözen'i anma konseri düzenlendi

Yaptığı yüzlerce derlemeyle Türk Halk Müziği'ne büyük katkılar sunan "Yurttan Sesler" korosunun kurucusu ölümünün 57. yıl dönümünde memleketi 'ta anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'i anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Muzaffer Sarısözen'in Sivas ve çeşitli bölgelerden derlediği türküleri seslendirdi.

Konsere konuk olarak katılan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları Devrim Kaya Ersöz, Eda Ağar, Gültekin Çelik, Sedef Koçak, Suzan Güneş Bulduk ve Ömer Açıkyol söyledikleri türkülerle programa renk kattı.

Konseri, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Yücel Deveci, Celal Karahan ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA
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