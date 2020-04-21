Sivas'ta muhtarlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 42 bin liralık destek Sivas'ın Gürün ilçesinde 79 köy ve mahalle muhtarı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 42 bin 312 lira bağışlayarak destek verdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 79 köy ve mahalle muhtarı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 42 bin 312 lira bağışlayarak destek verdi.

Gürün Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Gürünlü muhtarlar olarak destek olduklarını söyledi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirten Aktepe, "Bu sorun hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz. Türk milleti her zaman yardımseverliğini göstermiştir. Bu zor süreçte bizler de Gürünlü muhtarlar olarak Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kampanyaya destek olduk. Bu süreçte yanımızda olan Gürün Kaymakamı Kadir Algın'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Aktepe, kampanyaya 42 bin 312 lira bağışlayan muhtarlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA